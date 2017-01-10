В Днепре на взятке поймали военного комиссара

Вымогатель требовал от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен

Комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра задержала на взятке.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия. Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды", – отмечают правоохранители.

Фото: СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее во Львовской области на взятке задержали инспектора дорожной полиции.