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В Днепре на взятке поймали военного комиссара http://www.segodnya.ua/img/article/7869/35_main.1484056797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/35_tn.1484056797.jpg Днепр Вымогатель требовал от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен

В Днепре на взятке поймали военного комиссара

Сегодня, 15:59

Вымогатель требовал от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен

На взятке погорел военный комиссар. Фото kievskaya.com.ua
На взятке погорел военный комиссар. Фото kievskaya.com.ua

Комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра задержала на взятке.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тысяч гривен за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия. Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды", – отмечают правоохранители.

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Фото: СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее во Львовской области на взятке задержали инспектора дорожной полиции.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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