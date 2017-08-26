В Днепре на заправке похитили мужчину

Сегодня, 03:50

Машина двинулась в сторону Запорожья

В Днепре на заправке похитили мужчину

Правоохранителям Днепра поступил вызов о похищении человека. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает УНН.

По информации, двое неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения третьему и силой посадили в автомобиль БМВ белого цвета. Машина двинулась в сторону Запорожья.

Патрулируя запорожское шоссе, правоохранители обнаружили похожий по описанию автомобиль. Машина была остановлена, в нем находились двое неизвестных и потерпевший. У последнего были видны телесные повреждения в области головы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские вызвали карету скорой помощи и пострадавшего доставили в 16-ю городскую больницу для оказания первой медицинской помощи.

Мужчины были задержаны и доставлены в районный городской отдел полиции. Продолжается следствие.

Ранее в Днепре патрульные со стрельбой преследовали автоугонщика.
днепр, похищение, мужчина, похитили, заправка

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре на заправке похитили мужчину". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Россиянин убил жену и похитил сына в США. Фото: скрин с видео

В США полиция застрелила россиянина, убившего жену и похитившего сына (видео)

24 Августа, 07:28

Полицейские смертельно ранили россиянина Константина Морозова

Запад

В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен

23 Августа, 20:23

Водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал

Происшествия и криминал

Фото: из открытых источников

В Черкассах вооруженные бандиты похитили и пытали двух мужчин

21 Августа, 15:42

Потерпевшим надели мешки на головы, затем мужчин затолкали в фургон и связали 

Происшествия

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

Похищение человека в Киеве: стало известно о судьбе заложника

20 Августа, 08:51

Похищенный мужчина оказался киевлянин 1995 года рождения

Происшествия

На месте происшествия. Фото: В.Антонов

Похищение человека в Киеве: полиция раскрыла детали

19 Августа, 12:12

С места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной есть следы крови 

Происшествия

В Киеве со стрельбой похитили человека

19 Августа, 00:48

Мужчину вытащили из автомобиля и увезли в неизвестном направлении

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования