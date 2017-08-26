В Днепре на заправке похитили мужчину

Правоохранителям Днепра поступил вызов о похищении человека. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает УНН.

По информации, двое неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения третьему и силой посадили в автомобиль БМВ белого цвета. Машина двинулась в сторону Запорожья.

Патрулируя запорожское шоссе, правоохранители обнаружили похожий по описанию автомобиль. Машина была остановлена, в нем находились двое неизвестных и потерпевший. У последнего были видны телесные повреждения в области головы.

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Полицейские вызвали карету скорой помощи и пострадавшего доставили в 16-ю городскую больницу для оказания первой медицинской помощи.

Мужчины были задержаны и доставлены в районный городской отдел полиции. Продолжается следствие.

Ранее в Днепре патрульные со стрельбой преследовали автоугонщика.