В Днепре на заправке похитили мужчину
Машина двинулась в сторону Запорожья
Правоохранителям Днепра поступил вызов о похищении человека. Об этом сообщили в патрульной полиции, передает УНН.
По информации, двое неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения третьему и силой посадили в автомобиль БМВ белого цвета. Машина двинулась в сторону Запорожья.
Патрулируя запорожское шоссе, правоохранители обнаружили похожий по описанию автомобиль. Машина была остановлена, в нем находились двое неизвестных и потерпевший. У последнего были видны телесные повреждения в области головы.
Полицейские вызвали карету скорой помощи и пострадавшего доставили в 16-ю городскую больницу для оказания первой медицинской помощи.
Мужчины были задержаны и доставлены в районный городской отдел полиции. Продолжается следствие.
Ранее в Днепре патрульные со стрельбой преследовали автоугонщика.
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