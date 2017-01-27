В Днепре набирают новых полицейских

В Днепре объявили набор в ряды полицейских. Количество стражей порядка планируют увеличить на 110 человек: 60 вакансий предназначены для следователей и еще 50 — для оперуполномоченных.

"Требования к кандидатам на конкурсные должности стандартные: высшее образование, хорошая физическая подготовка, высокая мотивация и ориентация на качественные изменения в государстве, — рассказал и. о. начальника управления кадрового обеспечения областной полиции Владимир Лисовик. — Отбор будет тщательным и непростым для кандидатов, но тот, кто его пройдет, будет получать зарплату от 10 000 гривен".

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте региональной полицейской службы — dp.npu.gov.ua. Прием документов будет продолжаться до 3 февраля, а уже весной победители отбора приступят к обучению: для оперуполномоченных оно стартует 20 марта, для следователей — 18 апреля.

В полиции отмечают: конкурс — лишь первый этап пополнения рядов днепровских стражей порядка из тех, кто пройдет в этом году. Так, уже в апреле обещают открыть набор в кинологическую службу, а в мае — на должности инспекторов патрульной службы и младшего состава полиции.