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В Днепре нашли мертвым пропавшего 16-летнего парня (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/30_main.1482420196.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/30_tn.1482420196.jpg Днепропетровск Юноша исчез неделю назад, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа

В Днепре нашли мертвым пропавшего 16-летнего парня (фото)

Сегодня, 17:21

Юноша исчез неделю назад, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа

Фото: полиция
Фото: полиция

Сегодня Днепре нашли тело пропавшего неделю назад 16-летнего парня.

Эту информацию сайту "Сегодня.ua" подредила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Тело парня нашли на улице в Соборном районе города.

pm328image002Антон Самсоненко. Фото: полиция

Антон Самсоненко пропал 16 декабря. Около 15:00 он последний раз вышел на связь с друзьями, чтобы сообщить, что возвращается домой. После этого никаких известий от него не поступало.

В полиции отмечают, что юноша из благополучной семьи.

Сейчас на места работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти парня.

Напомним, ранее в Запорожье на берегу Днепра нашли тело пропавшей 19-летней девушки из Харькова.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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