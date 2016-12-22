В Днепре нашли мертвым пропавшего 16-летнего парня (фото)
Юноша исчез неделю назад, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа
Сегодня Днепре нашли тело пропавшего неделю назад 16-летнего парня.
Эту информацию сайту "Сегодня.ua" подредила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Тело парня нашли на улице в Соборном районе города.
Антон Самсоненко. Фото: полиция
Антон Самсоненко пропал 16 декабря. Около 15:00 он последний раз вышел на связь с друзьями, чтобы сообщить, что возвращается домой. После этого никаких известий от него не поступало.
В полиции отмечают, что юноша из благополучной семьи.
Сейчас на места работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти парня.
Напомним, ранее в Запорожье на берегу Днепра нашли тело пропавшей 19-летней девушки из Харькова.
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