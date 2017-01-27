В Днепре нашли тайник со взрывчаткой и гранатометом (фото)

Сегодня, 11:40

Хранилище находилось вблизи одного из мостов через Днепр; открыто уголовное производство

Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Днепре силовики нашли хранилище со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в спецслужбе.

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Фото: СБУ

Организаторов тайника устанавливают.

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Фото: СБУ

Напомним, ранее в Житомирской области нашли тайник с гранатами. Взрывотехники обнаружили 25 прикопанных корпусов гранат РГД-5 и Ф-1, а во втором тайнике – запалы к ним.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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