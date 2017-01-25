В Днепре охранник супермаркета избил вора до полусмерти

Сегодня, 03:15

Охранник решил не вызывать полицию, а сам разобраться со злоумышленником. Вора с места происшествия забрала скорая помощь 

После избиения охранник оставил пострадавшего лежать на улице. Фото: pmg.ua
После избиения охранник оставил пострадавшего лежать на улице. Фото: pmg.ua

В Днепре задержали охранника супермаркета, который до полусмерти избил вора.

Пострадавшего мужчину каретой скорой помощи доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Было установлено, что в магазине по пр. Героев охранниками был задержан вор. Работник магазина вышел с мужчиной на улицу и во время выяснения отношений начал его бить и наносил удары даже тогда, когда потерпевший упал на землю. После избиения охранник оставил пострадавшего лежать на улице. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, который избил мужчину. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина", – отмечают правоохранители.

Также известно, что потерпевший неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушение тишины в общественных местах.

Сейчас полицейские проверяют правдивость показаний охранника о попытке кражи из магазине.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, ранее в Житомирской области сын до смерти избил прикованного к постели отца
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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