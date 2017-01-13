В Днепре остановили водителя "под кайфом"

На проезжей части водитель вилял в разные стороны, подвергая опасности себя и других участников движения

В Днепре правоохранители задержали водителя, который находится в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Патруль, двигаясь по проезжей части проспекта Богдана Хмельницкого, заметили в потоке движения подозрительный автомобиль. Авто "ВАЗ 2101" совершал маневры, непонятные другим участникам дорожного – вилял в разные стороны, подвергая опасности себя и других участников движения", – отмечают в полиции.

Фото: полиция

Когда патрульные остановили автомобиль, выяснилось, что мужчина имеет признаки наркотического опьянения. От медосмотра он отказался в присутствии свидетелей, после чего инспекторы составили протокол по ст. 130 КУоАП (управлений в нетрезвом состоянии).

Во время осмотра у водителя нашли пакет с "каннабисом".

На место происшествия вызвали следователей.

Напомним, в ноябре в Тернополе полицеские остановили водителя такси, который находился под воздействием наркотиков. В автомобиле 27-летнего нарушителя копы нашли предмет, похожий на оружие.