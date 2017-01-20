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В Днепре открыли бесплатный магазин одежды (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/33_main.1484911113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/33_tn.1484911113.jpg Днепр Инициатором стал бывший военный, а воплотить замысел помогли друзья

В Днепре открыли бесплатный магазин одежды (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 19:44

Инициатором стал бывший военный, а воплотить замысел помогли друзья


Бесплатный магазин одежды открыли в Днепре. Там можно взять любую вещь, не платя ни копейки. Посетители – нуждающиеся и переселенцы с Востока. Главный принцип магазина – чистота и аккуратность одежды.

Инициатором стал бывший военный, а воплотить замысел помогли друзья.

"В разговоре со своими друзьями выясняется, что у многих есть избытки вещей. Я предложил эти вещи сконцентрировать на складе и просто раздавать нуждающимся людям, без денег, без ничего, в качестве волонтерской помощи", – сказал Геннадий Шеремет, инициатор идеи.

"Нужда для переселенцев она так и осталась. Зима приходит, дети растут быстро. В основном, конечно, обувь, куртки, потому что рвут. Ну, дети", – поделился Виталий Цебенко, переселенец.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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