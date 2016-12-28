В Днепре пенсионер забыл 80 тысяч гривен в супермаркете (видео)

Мужчина забыл, куда именно положил свой пакет. Во время проверки его нашли работники магазина

80 тысяч гривен в ячейке супермаркета забыл пенсионер в Днепре. Мужчина зашел за покупками, а когда вернулся в камеру хранения – сбережения, снятые с банковского счета, исчезли.

В тот день 78-летний Евгений Митрофанович по пути из банка зашел в супермаркет. На кадрах видеонаблюдения видно, как он оставляет вещи в камере хранения и идет за покупками. Но когда через 15 минут пенсионер вернулся к ячейке – глазам своим не поверил.

"Я глянул в ящик, а там пусто. Ничего нет. Я думаю: кто украл? Спросил у охранника – я не брал. Спросил у всех кассиров – я не брал", – рассказывает Евгений Митрофанович, житель Днепра.

Пенсионер решил не поднимать шум и пошел домой.

Как выяснилось впоследствии, в исчезнувшем пакете было 80 тысяч гривен. Их мужчина снял с банковского счета. А уже через четыре дня Евгению Митрофановичу позвонили из полиции и сообщили: деньги найдены.

Оказалось, что пенсионер забыл, куда именно положил свой пакет. Во время проверки его нашли работники магазина.

"На место были вызваны сотрудники полиции. Деньги были изъяты протоколом. Некоторые время ждали, что кто-то обратится за ними, потому что сумма очень крупная – 80 тысяч гривен. Никто не обращался. В дальнейшем сотрудниками инспекции был установлен гражданин, который получил эти деньги в банке", – отметил Сергей Голубицкий, заместитель начальника управления кадрового обеспечения Нацполиции в Днепропетровской области.

Евгений Митрофанович признается: получить свои сбережения уже и не надеялся. Поэтому возвращение пакета с деньгами называет не иначе, как новогодним чудом.

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