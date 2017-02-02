В Днепре перевернулся внедорожник: есть пострадавшие (фото)

Водитель не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи. Потом выехал на обочину и перевернулся

В Днепре перевернулся автомобиль "Мерседес МЛ-50".

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, ДТП произошло около 22:00 часов в районе Мерефо-Херсонского железнодорожного моста.

"Автомобиль Мерседес МЛ-50 двигался по Набережной, в районе моста наехал на препятствие, не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи. Снес две опоры, выехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу", – отмечают в полиции.

Фото: полиция

На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, сегодня утром в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое молодых людей, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.