В Днепре полицейский-вымогатель угрожал ребенку и требовал денег (фото,видео)

Вчера, 15:22

29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления

В Днепре разоблачили полицейского, который, угрожая уголовной ответственностью 13-летнему школьнику, потребовал от его родных 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Как установили сотрудники УВБ полиции Днепропетровской области, 19-летний парень похитил деньги у двух несовершеннолетних. Во время общения с правоохранителями задержанный заверил, что якобы его попросил сделать это 13-летний знакомый мальчик. Поэтому инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела полиции обвинил школьника в преступлении. Хотя подросток и не состоит на учете как "проблемный" и не привлекался к ответственности ранее, 29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления", – отметили в пресс-службе.

Когда старший брат школьника пришел на разговор к полицейскому, тот заявил, что поможет избежать открытия уголовного производства в отношении ребенка за 5 тысяч гривен.

Видео: полиция

Понимая, что его могут задержать, инспектор пришел на оговоренную встречу в бронежилете и с травматическим пистолетом. Полученную взятку он понес в ближайший пивной бар и попросил бармена заменить полученные купюры на другие.

В этот момент полицейского и задержали. У мужчины изъяли деньги, травматический пистолет и патроны к нему.

В настоящее время полицейский находится под стражей.

Напомним, в Херсонской области полицейский начальник погорел на взятке.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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