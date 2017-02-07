В Днепре пожарные нашли тело мужчины

Сегодня, 11:14

В доме огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 40 кв. м. Пожар тушили несколько часов

Фото: AFP
Фото: AFP

В Днепре во время тушения пожара в частном жилом доме спасатели нашли тело мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, пожар возник сегодня ночью, около 2:23, в Новокодацком районе города на улице Больничной.

"Проведя разведку, было установлено, что очаг пожара находится в одной из комнат одноэтажного жилого дома. В связи с тем, что в доме наблюдалось сильное задымление, пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. На пожаре обнаружено тело хозяина дома, 1965 года рождения. Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 40 кв. м. Пожар был локализован в 03:25 и ликвидирован в 4:35", – информируют спасатели.

Сейчас причина пожара и нанесенный ущерб устанавливают правоохранители.

Напомним, в Ровенской области взорвался и загорелся микроавтобус Volkswagen T5.
пожар, днепр, спасатели, тело, мужчина, загорелся, нашли, ГСЧС, В Днепре

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре пожарные нашли тело мужчины". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Грабителя задержали в течение получаса

В Киеве мужчина ограбил девушку и закопал ее деньги в сугроб

Сегодня, 10:34

Патрульные задержали бандита через полчаса после ограбления  

Запад

ДТП на Закарпатье. Фото: ОГА

На Закарпатье автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва

Сегодня, 10:13

На момент аварии в автобусе находилось 11 пассажиров. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не вписался в поворот. В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок

Мир

По факту смерти заключенного будет проведено расследование, фото voindao.ru

В британской тюрьме умер каннибал

Сегодня, 00:45

По факту смерти заключенного будет проведено расследование

Украина

Спасательная операция. 20 спасателей помогали выбраться с острова. Фото: kherson.dsns.gov.ua

В Херсоне 20 человек спасали двух женщин, застрявших на острове в окружении льда

Вчера, 23:50

Спасатели доставили двух женщин на материк при помощи лодок и веревки

Происшествия и криминал

Фото: ednist.info

Секс-рабство в Чернигове: мужчина "продавал" украинок в бордели Китая

Вчера, 19:30

Для оказания сексуальных услуг местный житель подыскивал девушек в интернете. Вербовщик за каждую девушку получал от своих китайских подельников 850 долларов

Украина

Фото: pixabay.com

В Херсонской области мужчину на льдине унесло в свободное плаванье

Вчера, 19:30

Родные отправились на его поиски, однако сами угодили в ловушку

Харьков

В жилом доме, где обрушилась кровля, проживали две семьи. Фото: ГСЧС

В Харькове в жилом доме обвалилась крыша

Вчера, 19:17

В здании XIX века живут две семьи, обошлось без пострадавших

Мир

Грабитель отсидит срок. Фото: AFP

В Великобритании вор застрял в окне туалета на втором этаже

Вчера, 19:07

Суд приговорил грабителя к тюремному заключению на срок два года и пять месяцев

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования