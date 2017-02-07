В Днепре пожарные нашли тело мужчины

В доме огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 40 кв. м. Пожар тушили несколько часов

В Днепре во время тушения пожара в частном жилом доме спасатели нашли тело мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, пожар возник сегодня ночью, около 2:23, в Новокодацком районе города на улице Больничной.

"Проведя разведку, было установлено, что очаг пожара находится в одной из комнат одноэтажного жилого дома. В связи с тем, что в доме наблюдалось сильное задымление, пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. На пожаре обнаружено тело хозяина дома, 1965 года рождения. Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 40 кв. м. Пожар был локализован в 03:25 и ликвидирован в 4:35", – информируют спасатели.

Сейчас причина пожара и нанесенный ущерб устанавливают правоохранители.

Напомним, в Ровенской области взорвался и загорелся микроавтобус Volkswagen T5.