В Днепре прогремел взрыв
Во дворе дома взорвалась граната РГД-5, повреждения получили стоящие рядом автомобили
Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5.
Инцидент произошел на минувших выходных ночью по улице Беляева, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома", – отмечают правоохранители.
Фото: полиция
Фото: полиция
По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Правоохранители устанавливают злоумышленника.
Напомним, ночью 25 декабря в Харькове возле автоцентра взорвалась граната РГД-5.
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