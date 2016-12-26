В Днепре прогремел взрыв

Во дворе дома взорвалась граната РГД-5, повреждения получили стоящие рядом автомобили

Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5.

Инцидент произошел на минувших выходных ночью по улице Беляева, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

Фото: полиция

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Правоохранители устанавливают злоумышленника.

Напомним, ночью 25 декабря в Харькове возле автоцентра взорвалась граната РГД-5.