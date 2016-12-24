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В Днепре произошло кровавое убийство (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/57_main.1482495296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/57_tn.1482495296.jpg Днепропетровск Потерпевший получил удары ножом в шею и живот на глазах у прохожих

В Днепре произошло кровавое убийство (фото)

Сегодня, 03:15

Потерпевший получил удары ножом в шею и живот на глазах у прохожих

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Самарском районе Днепра убили мужчину.

Подозреваемого задержали, он утверждает, что не хотел лишать жизни оппонента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Задержанный рассказал, что между ним и потерпевшим время от времени возникали ссоры. Во время конфликта нападающий вытащил нож. В результате неосторожного обращения с холодным оружием потерпевший получил удары ножом в шею и живот. Свидетели происшествия, которые видели ссору между мужчинами, вызвали скорую и полицию. Медики констатировали смерть мужчины", – отмечают правоохранители.

pm73image001Фото: полиция

Задержанному 49 лет, ранее он был судимый за изнасилование.

По данному факту следственным отделением Самарского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По делу проводится досудебное следствие.

pm820image002Фото: полиция

Убийце грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаевской области при таинственных обстоятельствах умерла женщина.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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