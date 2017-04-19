В Днепре произошло рекордное количество ДТП

Сегодня, 16:15

За минувшие сутки в городе зафиксировано более 50 аварий, в результате столкновений повреждено 25 автомобилей 


Видео: полиция

За сутки, с 18 по 19 апреля, в Днепре зафиксировали рекордное количество дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

"За вчерашний день мы получили рекордное количество ДТП – 53 происшествия в день. За ночь у нас 13 ДТП, что в два раза больше по сравнению с прошлым вечером. Причины ДТП – это летняя резина на колесах автомобилей, а также несоблюдение дистанции водителями транспортных средств. В результате столкновений повреждено 25 автомобилей. Зафиксировано 140 фактов осложнения дорожного движения", – рассказал Владимир Богонис.

Напомним, в Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом. Только в Днепре выпало почти 30 см снега. Под его весом оборвало провода и повалило деревья. В городе образовались пробки.
ДТП, видео, днепр, стихия, пробки, непогода, минувшие сутки, аварии, В Днепре, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре произошло рекордное количество ДТП ". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

В Днепропетровской области непогода убила женщину

Сегодня, 14:39

На 65-летнюю жительницу Новомосковска упало дерево

Экономика

Цветущие фруктовые деревья засыпало снегом. Фото: Instagram

Непогода и снег в Украине "убьют" 30% урожая абрикосов, вишен и груш

Сегодня, 14:30

Больше всего плодовые растения пострадают на западе и севере страны

Происшествия

Киев. Фото: «Сегодня»

Снега не будет: синоптик рассказала о погоде в Киеве

Сегодня, 13:24

В течение недели в столице будет холодно, ночью ожидаются заморозки до -5 градусов

Общество

С телефоном за рулем. Фото: AFP

Неутешительная статистика: водители пользуются телефонами в 88% поездок

Сегодня, 13:09

За время исследования эксперты проанализировали три миллиона водителей за три месяца

Харьков

Авария унесла жизни 4 человек. Фото: irivne.info

В Харьковской области авария унесла жизни четырех человек

Сегодня, 13:08

Трагедия произошла в результате столкновения иномарки с грузовиком

Одесса

Водитель сбежал с места аварии

Жуткое ДТП в Одессе: лихач на BMW сбил насмерть пешехода

Сегодня, 13:07

Врач констатировал смерть 49-летней женщины. Водитель иномарки скрылся с места аварии

Украина

Харьков. Фото: Instagram

Синоптик о непогоде: в Украину идет новый циклон со снегом и дождем

Сегодня, 12:54

В центральных областях уже завтра вновь выпадет снег, по стране ожидается похолодание и заморозки

Украина

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман объяснил, как бороться с непогодой в Украине

Сегодня, 11:31

Пока что помощь местным властям не нужна, уверен премьер-министр

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования