В Днепре произошло рекордное количество ДТП

За минувшие сутки в городе зафиксировано более 50 аварий, в результате столкновений повреждено 25 автомобилей

За сутки, с 18 по 19 апреля, в Днепре зафиксировали рекордное количество дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

"За вчерашний день мы получили рекордное количество ДТП – 53 происшествия в день. За ночь у нас 13 ДТП, что в два раза больше по сравнению с прошлым вечером. Причины ДТП – это летняя резина на колесах автомобилей, а также несоблюдение дистанции водителями транспортных средств. В результате столкновений повреждено 25 автомобилей. Зафиксировано 140 фактов осложнения дорожного движения", – рассказал Владимир Богонис.

Напомним, в Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом. Только в Днепре выпало почти 30 см снега. Под его весом оборвало провода и повалило деревья. В городе образовались пробки.