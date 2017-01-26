В Днепре нашли пропавшую 10-летнюю девочку (видео)

Сегодня, 11:49

Девочка случайно уснула в классе, пока ждала тетю, которая должна была ее встретить после школы


Девочку нашли в школе. Видео: informator.dp.ua

10-летнюю Алису Решеткову из Днепра, которая 25 января вечером пропала, нашли в школе.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные СМИ.

Известно, что ребенка после занятий должна была встретить тетя. Однако они разминулись на несколько минут. Девочка вышла со школы, прошла буквально 50 метров и увидел, что тети, которая должна ее встретить нет, вернулась обратно в класс. Там ребенок случайно уснул, даже не предполагая, что его ищут. Мобильный телефон девочки разрядился и с ней не могли связаться. Проснувшись, она сразу спустилась в холл, думая, что там ее ждет тетя.

"Ребенок пошел к себе в класс и стал ждать. Там уснул (с ее слов "за шкафом", но я думаю нужно видеть кабинет, чтобы понимать, о чем речь). Ребенок даже не знал, что его ищут. Проснувшись, она спустилась в вестибюль школы, где были люди из группы поиска, включая маму. Все.  Как охрана пропустила ребенка, это вопрос не ко мне. Почему не проверили кабинет сразу я тоже не знаю. Хотя это сейчас кажется логичным. Так же почему не посмотрели по камерам, что ребенок вернулся тем же маршрутом. Я не знаю", – написал в Facebook блогер Денис Гороховский.

Отмечается, что семья девочки благополучная и никаких конфликтов между ребенком и его родными не возникало.

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Напомним, вчера, 25 января, в 17:20 девочка вышла из 21-й школы (гимнастики) на Старокозацкой (Комсомольской) 51а, но домой не вернулась. Родные забили тревогу. Ребенка около семи часов искали правоохранители, волонтеры и неравнодушные местные жители.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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