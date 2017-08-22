В Днепре пылал аквапарк

Вчера, 17:59

Пламя вспыхнуло в кафе на территории заведения


В Днепре горел аквапарк. Пламя вспыхнуло около пяти часов утра в кафе на территории развлекательного заведения на набережной. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но на аттракционы перекинуться не успел. Что привело к ЧП – остается неизвестным, пока же не называют даже предварительной причины.
днепр, ЧП, кафе, огонь, аттракционы, площадь

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре пылал аквапарк". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Нина Добрев. Фото: AFP

Актрису Нину Добрев подожгли на съемках фильма

Вчера, 17:00

Актриса старалась самостоятельно выполнять большую часть трюков 

Днепр

Фото Moldovanews.md

Потасовка 9 мая в Днепре: задержан еще один участник столкновений

Вчера, 14:19

По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей

Другие регионы

Заповедник продолжает гореть. Фото: ГСЧС

Пожар в Полесском заповеднике: борьба с огнем продолжается

Вчера, 09:55

ЧП произошло днем в воскресенье

Донбасс

Боевики нарушили договоренности. Фото: AFP

На Донбассе боевики солгали военным

Вчера, 09:37

Противник нарушил свое же обещание

Коммуналка

На Контрактовой площади в Киеве снесли еще одно кафе

Вчера, 08:21

Во время реконструкции территорию сквера озеленят

Украина

В заповеднике на Хортице произошел лесной пожар

Вчера, 02:57

Площадь масштабного пожара составила 3 гектара

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования