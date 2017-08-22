В Днепре пылал аквапарк
Пламя вспыхнуло в кафе на территории заведения
В Днепре горел аквапарк. Пламя вспыхнуло около пяти часов утра в кафе на территории развлекательного заведения на набережной. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но на аттракционы перекинуться не успел. Что привело к ЧП – остается неизвестным, пока же не называют даже предварительной причины.
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