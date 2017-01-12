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В Днепре россиянин уничтожил 60-летние дубы http://www.segodnya.ua/img/article/7876/61_main.1484226505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/61_tn.1484226505.jpg Днепр Не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, мужчина незаконно вырубил 18 дубов в урочище "Тоннельная балка"

В Днепре россиянин уничтожил 60-летние дубы

Сегодня, 15:08

Не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, мужчина незаконно вырубил 18 дубов в урочище "Тоннельная балка"

Мужчину будут судить. Фото с сайта beliedoski.ru
Мужчину будут судить. Фото с сайта beliedoski.ru

В Днепре будут судить россиянина за уничтожение восемнадцати 60-летних дубов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Днепропетровской местной прокуратурой №2 направлено в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего гражданина Российской Федерации за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.246 УК Украины (незаконная порубка деревьев в лесах, причинившее существенный вред)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале октября 2016 года, не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, мужчина незаконно осуществил порубку 18 дубов лесного массива в урочище "Тоннельная балка", которое на праве постоянного пользования принадлежит государственному предприятию "Днепропетровское лесное хозяйство".

"Своими преступными действиями обвиняемый нанес государству материальный ущерб на сумму почти 90 тысяч гривен и существенный вред окружающей среде. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается", – добавляют в прокуратуре.  

Напомним, в Одессе активисты взялись контролировать работу озеленительной службы города. По словам общественников, сотрудники службы вместо сухих и аварийных деревьев якобы спиливают здоровые насаждения, чем наносят вред городским паркам и экологии.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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