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В Днепре с моста прыгнул мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7907/56_main.1485162361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/56_tn.1485162361.jpg Днепр Водолазы весь день искали мужчину, спасатели обследовали 10 тысяч кв. м акватории реки

В Днепре с моста прыгнул мужчина

Сегодня, 11:05

Водолазы весь день искали мужчину, спасатели обследовали 10 тысяч кв. м акватории реки

Мужчину ищут. Фото: www.kremenchug.ua
Мужчину ищут. Фото: www.kremenchug.ua

В Днепре с Амурского моста прыгнул мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

"23 января в 00:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение от патрульной полиции о том, что с Амурского моста в реку Днепр прыгнул человек. Сразу по указанному адресу были направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Поиски продолжались до 1:05 и было обследовано 10 тысяч кв. м акватории реки", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели отмечают, что в результате поисковой операции мужчину так и не нашли.

Напомним, в конце ноября 2016 года в Днепр с Южного моста прыгнул мужчина. Пострадавшего с помощью лодки и специального оборудования спасли на расстоянии 30 метров от берега. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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