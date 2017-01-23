В Днепре с моста прыгнул мужчина

Водолазы весь день искали мужчину, спасатели обследовали 10 тысяч кв. м акватории реки

В Днепре с Амурского моста прыгнул мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

"23 января в 00:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение от патрульной полиции о том, что с Амурского моста в реку Днепр прыгнул человек. Сразу по указанному адресу были направлены водолазы-спасатели аварийно-спасательной части на водных объектах Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Поиски продолжались до 1:05 и было обследовано 10 тысяч кв. м акватории реки", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели отмечают, что в результате поисковой операции мужчину так и не нашли.

Напомним, в конце ноября 2016 года в Днепр с Южного моста прыгнул мужчина. Пострадавшего с помощью лодки и специального оборудования спасли на расстоянии 30 метров от берега.