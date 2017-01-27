В Днепре снова обстреляли трамвай (видео)
События на ТК Украина
Это уже пятый обстрел электротранспорта за последние полгода
Общественный транспорт под прицелом. В Днепре злоумышленники как минимум два раза выстрелили в трамвай. Предположительно, из пневматического оружия. В вагоне находились кондуктор и вагоноважатый, они не пострадали.
Это уже пятый обстрел электротранспорта за последние полгода. На разных маршрутах неизвестные обстреляли шесть вагонов и несколько троллейбусов.
"Чтобы поставить стекло, по старым расценкам, мне это обойдется в 3 тысячи гривен. Вот одно стоит тысячу плюс работа и плюс второе стекло. А по новым – около 5 тысяч", – сказал Виктор Куц, главный инженер трамвайного депо.
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