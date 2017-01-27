В Днепре снова обстреляли трамвай (видео)

Это уже пятый обстрел электротранспорта за последние полгода

Общественный транспорт под прицелом. В Днепре злоумышленники как минимум два раза выстрелили в трамвай. Предположительно, из пневматического оружия. В вагоне находились кондуктор и вагоноважатый, они не пострадали.

Это уже пятый обстрел электротранспорта за последние полгода. На разных маршрутах неизвестные обстреляли шесть вагонов и несколько троллейбусов.

"Чтобы поставить стекло, по старым расценкам, мне это обойдется в 3 тысячи гривен. Вот одно стоит тысячу плюс работа и плюс второе стекло. А по новым – около 5 тысяч", – сказал Виктор Куц, главный инженер трамвайного депо.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".