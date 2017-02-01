В Днепре собирают помощь для жителей Авдеевки

Сегодня, 23:16

В Донецкую область отправили первые фуры, груженные продуктами, питьевой водой и необходимыми вещами

Везут продукты и технику. Фото: пресс-служба ОГА
Везут продукты и технику. Фото: пресс-служба ОГА

В Днепре собрали гуманитарную помощь для жителей Авдеевки, которая в последние дни подвергается обстрелам. В Донецкую область отправили первые фуры, груженные продуктами, питьевой водой и необходимыми вещами.

"Эскалация ситуации под Авдеевкой имеет серьезные последствия: есть разрушения, нарушено тепло- и электроснабжение, приостановил работу коксохимический завод. В городе объявлено чрезвычайное положение. Мы хотим поддержать наших соседей в трудную минуту, — отметил губернатор области Валентин Резниченко. — Отправляем в Авдеевку пять тонн питьевой воды, 20 тонн продуктов, передвижные пункты обогрева и автономные электростанции".

Эту инициативу местные чиновники реализуют совместно со Всемирной продовольственной программой ООН — крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая работает в 80 странах мира. "Продовольственные наборы были заготовлены заранее на складе в Днепре, — отметили представители Программы. — Это было сделано для того, чтобы своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации на Донбассе. И сейчас в них возникла потребность".

Вместе с гуманитарной помощью из Днепра в Авдеевку направили восемь машин со спасателями, которые также везут в пострадавший от обстрелов город пять передвижных пунктов для обогрева населения, которые оборудуют кроватями, столами для еды и мощными дизельными генераторами тепла.

Помочь жителям Авдеевки могут и обычные горожане — в зданиях городского и областного советов Днепра развернули специальные штабы, куда неравнодушные могут приносить вещи и продукты. Активисты отмечают, что будут рады любой помощи, но особенно пригодится теплая одежда, одеяла, термосы и еда, которую можно употреблять без разогрева.

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Вячеслав Дейкун

Источник:

"Сегодня"

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