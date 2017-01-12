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В Днепре сосулька разбила голову мужчине (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/49_main.1484236938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/49_tn.1484236938.jpg Днепр Пострадавшему наложили швы и отпустили домой 

В Днепре сосулька разбила голову мужчине (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:00

Пострадавшему наложили швы и отпустили домой 


В Днепре сосулька упала на голову прохожему. 45-летний мужчина шел по центральному проспекту, когда с девятиэтажки ему на голову свалился большой кусок льда. От значительной травмы его спасла шапка.

Впрочем, несколько швов врачи таки наложили. Чиновники предупредили владельцев домов – за неубранный снег и сосульки на крышах будут штрафовать на 3000 гривен.

Было нарушение кожных покровов головы, это ушибленная рана головы. Были наложены швы, и пациент был отпущен домой на амбулаторное лечение", – сказал Михаил Полежай, заведующий приемного отделения Днепровской городской клинической больницы № 16.

"Было составлено уже 140 административных протоколов. Я в ближайшее время их рассмотрю", – пообещал Михаил Лысенко, и. о. днепровского городского головы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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