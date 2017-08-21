В Днепре спасатели вытащили из реки автомобиль (видео)

Авто оказалось на расстоянии 26 метров от берега и на глубине 10 метров

В воскресенье, 20 августа, в Днепре работники спасательной службы вытащили из реки автомобиль, который скатился в воду и оказался на 10-метровой глубине, сообщает ГСЧС.

"20 августа в 08:07 в службу спасения "101" поступило сообщение, что возле улицы Маршала Малиновского, 60 Амур-Нижнеднепровского района города Днепр автомобиль оказался в реке", – сообщили спасатели.

Отмечается, что водитель оставил автомобиль Chevrolet Aveo на берегу реки, который позже скатился в воду. На момент происшествия людей в авто не было.

Авто оказалось на расстоянии 26 метров от берега и на глубине 10 метров, говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального снаряжения и буксирного троса автоцистерны закрепили автомобиль и вытащили на берег.

Как сообщалось, в России прохожие спасли из реки 3-летних девочек, упавших в реку.