В Днепре спецслужбы арестовали депутата горсовета

В Днепре задержали депутата городского совет, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленник предлагал 1 500 долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.

"Правоохранители задержали депутата "на горячем" в момент передачи денег. Открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения", – пояснили в СБУ.

Напомним, харьковского чиновника будут судить за крышу. Сумма ущерба, нанесенная местному бюджету, составила 209 000 гривен.