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В Днепре спецслужбы арестовали депутата горсовета http://www.segodnya.ua/img/article/7821/4_main.1482417705.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/4_tn.1482417705.jpg Днепропетровск Мужчина хотел "обменять" доллары на автостоянки

В Днепре спецслужбы арестовали депутата горсовета

Сегодня, 16:39

Мужчина хотел "обменять" доллары на автостоянки

Депутат погорел на взятке. Фото: СБУ
Депутат погорел на взятке. Фото: СБУ

В Днепре задержали депутата городского совет, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленник предлагал 1 500 долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.

"Правоохранители задержали депутата "на горячем" в момент передачи денег. Открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения", – пояснили в СБУ.

Напомним, харьковского чиновника будут судить за крышу. Сумма ущерба, нанесенная местному бюджету, составила 209 000 гривен.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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