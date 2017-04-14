В Днепре студент выпал из окна общежития

Сегодня, 16:57

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, он в реанимации 

Фото: АТН
Фото: АТН

В Днепре студент выпал из окна. Прошлой ночью парня доставили в больницу Мечникова. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко, УНН.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Врачи сообщают о тяжелом состоянии парня.

В полиции области сообщили, что данный инцидент действительно зарегистрирован. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства данного дела.

По словам опрошенных жителей общежития, компания отмечала День космонавтики, пишет "Информатор". В какой-то момент закончились сигареты, и парень решил не покидать общежитие обычным путем, а спуститься через окно по телефонному тросу вниз. Трос был старый и не выдержал.

Был ли студент пьян, установит следствие.

Напомним, в конце марта в Днепре с 16-го этажа прыгнул молодой человек. Парень 1987 года рождения разбился насмерть. 
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