ФОТОФАКТ. В Днепре установили первые "умные остановки"

Остановки оснащены обогревателями типа "уфо", подзарядками для мобильных телефонов и других гаджетов, Wi-Fi, информационным табло, а также "экономными" светильниками

В Днепре установили первые в городе "умные остановки", создание которых по всему мегаполису ранее анонсировали в мэрии.

Два первых таких объекта появились на жилмассиве Победа: они оснащены обогревателями типа "уфо", подзарядками для мобильных телефонов и других гаджетов, Wi-Fi, информационным табло, а также "экономными" светильниками, которые начинают работать тогда, когда на улице темнеет.

"Планируем в следующем году установить по городу около 100 таких остановочных комплексов из самых современных материалов, — рассказал мэр города Борис Филатов. — Хотим, чтобы они все были в одинаковом дизайне, но разных размеров, исходя из пассажиропотока в том или ином месте".