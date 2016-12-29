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ФОТОФАКТ. В Днепре установили первые "умные остановки" http://www.segodnya.ua/img/article/7840/76_main.1482952104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/76_tn.1482952104.jpg Днепропетровск Остановки оснащены обогревателями типа "уфо", подзарядками для мобильных телефонов и других гаджетов, Wi-Fi, информационным табло, а также "экономными" светильниками

ФОТОФАКТ. В Днепре установили первые "умные остановки"

Вчера, 21:08

Остановки оснащены обогревателями типа "уфо", подзарядками для мобильных телефонов и других гаджетов, Wi-Fi, информационным табло, а также "экономными" светильниками

В Днепре установили первые в городе "умные остановки", создание которых по всему мегаполису ранее анонсировали в мэрии.

Два первых таких объекта появились на жилмассиве Победа: они оснащены обогревателями типа "уфо", подзарядками для мобильных телефонов и других гаджетов, Wi-Fi, информационным табло, а также "экономными" светильниками, которые начинают работать тогда, когда на улице темнеет.

"Планируем в следующем году установить по городу около 100 таких остановочных комплексов из самых современных материалов, — рассказал мэр города Борис Филатов. — Хотим, чтобы они все были в одинаковом дизайне, но разных размеров, исходя из пассажиропотока в том или ином месте".
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Источник:

"Сегодня"

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