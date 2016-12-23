В Днепре в зал заседаний райсовета бросили дымовую шашку – СМИ (видео)

Во время заседания Бабушкинского районного совета в Днепре неизвестные бросили дымовую шашку.

Как сообщает glavnoe.dp.ua, местные депутаты решили досрочно сместить с должности главу райсовета Николая Сытника. Процесс смена руководителей происходил со скандалом, в зал заседаний даже бросили дымовую шашку.

Депутат Соборного райсовета Игорь Горб на своей странице в соцсети отметил, что в райсовете произошло переформатирование коалиции, которая решила путем тайного голосования переизбрать главу райсовета.

Из-за дыма все присутствующие были вынуждены покинуть помещение.

Напомним, в Верховной Раде подрались нефракционный народный депутат Михаил Головко и его коллега из БПП Павел Кишкарь. Как стало известно, началось все с того, что пока Головко выступал на трибуне по ситуации в компании "Укргаздобыча", Кишкарь что-то выкрикивал со своего рабочего места, после чего Головко подошел к своему оппоненту "поговорить".