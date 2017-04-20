ФОТОФАКТ. В Днепре водитель Infiniti влетел в столб и сбежал с места ДТП
Авария произошла на проспекте Поля, у разбитого автомобиля оторвалось колесо
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
ДТП в Днепре. Фото: dnepr24.com.ua
В Днепре водитель автомобиля Infiniti попал в ДТП, врезавшись в столб.
Как сообщают сотрудники правоохранительных органов Днепра, авария произошла на проспекте Поля, где авто врезалось в столб. По всей вероятности автомобиль несло еще двести метров, после чего произошло столкновение с электроопорой, пишет dnepr24.com.ua.
Отмечается, что у автомобиля оторвалось колесо, а сам водитель поспешил скрыться с места аварии.
Напомним, всего за сутки, с 18 по 19 апреля, в Днепре зафиксировали рекордное количество ДТП. По данным полиции, из-за непогоды в городе произошло более 50 аварий, в результате столкновений повреждено 25 автомобилей.
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