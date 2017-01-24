В Днепре выстрелили в 6-летнего мальчика (фото)

Инцидент произошел во время прогулки ребенка с родителями; мальчика прооперировали, его состояние тяжелое

В Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу.

Ребенка прооперировали, его состояние тяжелое, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Фото: полиция

"Полицейские установили, что 23 января около 20:00 мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу", – рассказали правоохранители.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Фото: полиция

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют.

Напомним, ранее в Харькове трое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки.