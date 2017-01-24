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В Днепре выстрелили в 6-летнего мальчика (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/61_main.1484744178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/61_tn.1484744178.jpg Днепр Инцидент произошел во время прогулки ребенка с родителями; мальчика прооперировали, его состояние тяжелое

В Днепре выстрелили в 6-летнего мальчика (фото)

Сегодня, 11:15

Инцидент произошел во время прогулки ребенка с родителями; мальчика прооперировали, его состояние тяжелое

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Днепре, на улице 20 лет Победы, неизвестные выстрелили в 6-летнего мальчика. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу.

Ребенка прооперировали, его состояние тяжелое, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Фото: полиция

"Полицейские установили, что 23 января около 20:00 мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу", – рассказали правоохранители.

По данному факту следственным отделом Самарского отделения полиции г. Днепра открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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Фото: полиция

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют. 

Напомним, ранее в Харькове трое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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