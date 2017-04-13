В Днепре за 8 млн грн реконструируют крупнейшую в стране диораму "Битва за Днепр"

Вчера, 22:19

В экспозицию планируют добавить современные звуковые спецэффекты и особые световые маркеры, а хронику описываемых событий будет передавать интерактивная карта

«Битва за Днепр». Экспозицию реконструируют впервые за сорок лет. Фото: пресс-служба ОГА
«Битва за Днепр». Экспозицию реконструируют впервые за сорок лет. Фото: пресс-служба ОГА

В Днепре приступают к реконструкции крупнейшей в стране диорамы "Битва за Днепр". В первую очередь здесь планируют отремонтировать крышу — только на это из облбюджета потратят около 4 млн грн.

"За 40 лет существования диорамы здесь не проводилось ни единой реконструкции, — отметил губернатор Валентин Резниченко. — Здесь освежат полотно и осовременят экспозицию. Какой будет диорама в будущем, решают ведущие историки и музейщики Украины".

Так, в экспозицию планируют добавить современные звуковые спецэффекты и особые световые маркеры, а хронику описываемых событий будет передавать интерактивная карта. Общая стоимость реконструкции затянет почти на 8 млн грн. Когда же реконструкцию закончат полностью, здесь пока не загадывают, ведь проделать предстоит огромный массив работ.
реконструкция, спецэффекты, битва, диорама

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Автор:

Анастасия Жукова

Источник:

"Сегодня"

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