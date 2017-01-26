В Днепре за сутки угнали два белых "Лексуса"

Вчера, 16:31

Ворам понадобилось меньше 10 минут, чтобы угнать автомобили. Одна машина была припаркована у дома, вторая – на стоянке 

Фото: topgir.com.ua
Фото: topgir.com.ua

В Днепре всего за сутки на территории города украли сразу два автомобиля Lexus белого цвета.

Об этом сообщает пресс-служа полиции Днепропетровской области.

"25 января 2017 в период времени с 12:15 до 12:20 от дома № 8 по ул. Вернадского, неизвестный незаконно завладел автомобилем марки Lexus LX 570, номерной знак АЕ 4988 ВА, 2012 года выпуска, белого цвета, окна тонированные", – говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что накануне вечером, 24 января, в период времени с 20:05 до 20:15 с парковки ТЦ "Дафи" по бульвару Звездном, 1, неизвестные угнали Lexus GX 460, номерной знак АЕ 6886 ИА 2013 года выпуска, белого цвета, окна тонированные.

Сейчас воров разыскивают.

Напомним, вчера в Винницкой области подстрелили водителя автомобиля Lexus. Неизвестный обстрелял дорогую иномарку из охотничьего ружья и ранил 46-летнего мужчину в шею.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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