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В Днепре женщин бесплатно научат давать отпор http://www.segodnya.ua/img/article/7874/12_main.1484159546.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/12_tn.1484159546.jpg Днепр Записаться на курсы можно, заполнив специальную форму на сайте администрации

В Днепре женщин бесплатно научат давать отпор

Сегодня, 20:32

Записаться на курсы можно, заполнив специальную форму на сайте администрации

Курсы для женщин. Фото: mhealth.ru
Курсы для женщин. Фото: mhealth.ru

Днепрянок обучат приемам самообороны. Со следующей недели в ОГА стартуют бесплатные курсы, во время которых представительниц прекрасного пола научат давать отпор сомнительным ухажерам на улице и противостоять домашнему насилию. Квалифицированные тренеры будут заниматься с женщинами раз в неделю в течение месяца. С группой будет работать и психолог.

"Идея в том, чтобы женщины могли вовремя сказать "нет" и не допустить физического насилия, — рассказывает одна из вдохновительниц инициативы, координатор проектов ОО "Гендерный клуб Днепр" Ольга Полякова. — На курсах их научат не только приемам борьбы, очень важен и психологический аспект. После занятий женщины смогут чувствовать себя более уверенными".

В ОГА рассказывают: уже набрали первую группу из 15-ти человек, но записаться на курсы можно, заполнив специальную форму на сайте администрации.
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Автор:

Павлюков Александр

Источник:

"Сегодня"

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