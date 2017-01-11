В Днепре женщин бесплатно научат давать отпор

Днепрянок обучат приемам самообороны. Со следующей недели в ОГА стартуют бесплатные курсы, во время которых представительниц прекрасного пола научат давать отпор сомнительным ухажерам на улице и противостоять домашнему насилию. Квалифицированные тренеры будут заниматься с женщинами раз в неделю в течение месяца. С группой будет работать и психолог.

"Идея в том, чтобы женщины могли вовремя сказать "нет" и не допустить физического насилия, — рассказывает одна из вдохновительниц инициативы, координатор проектов ОО "Гендерный клуб Днепр" Ольга Полякова. — На курсах их научат не только приемам борьбы, очень важен и психологический аспект. После занятий женщины смогут чувствовать себя более уверенными".

В ОГА рассказывают: уже набрали первую группу из 15-ти человек, но записаться на курсы можно, заполнив специальную форму на сайте администрации.