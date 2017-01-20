В Днепре женщина-"плюшкин" травит соседей (видео)

Пенсионерка несет домой весь мусор, что подбирает на улице. Люди устали от невыносимого запаха

Смрадное соседство. Жителям многоэтажки Днепра докучает запах в одной из квартир. У ее хозяйки – так называемый "синдром плюшкина". Женщина несет домой весь мусор, что подбирает на улице. Люди жалуются, но поделать ничего не могут.

"Какие-то вещи, какую-то еду, она ищет в мусорных баках и все это тащит к себе домой", – говорит Ольга Ельченко, соседка.

"Вонь стоит сумасшедшая. У меня живет трое детей, они ее боятся", – добавила Наталья Горобец, соседка.

Обычно двери соседям женщина не открывает. Впрочем, с журналистами 62-летняя Людмила более гостеприимна. Приглашает в комнату. Внутри — горы мусора. Хозяйка уверяет – это ей подбросили.

"Я только выношу, а мне тащат мусор назад. Меня все обижают в подъезде", – жалуется Людмила Арзуманова, хозяйка квартиры.

Жители соседних квартир десятки раз вызывали участкового и патрульных. Но они не знают, что делать с горами мусора в квартире.

Подобная ситуация три месяца назад была вот в этом доме. Женщина, которая живет на четвертом этаже, более двадцати лет сносила мусор в свою квартиру.

Соседям это надоело, и они забросали коммунальщиков обращениями. Те, в результате, вывезли хлам из комнат.

"У нее в квартиру невозможно было зайти. Надо было вот так — боком — где-то что-то, потому что от низа до потолка этот был мусор. Она одурачена была, конечно, и расстраивалась, конечно, у нее непонимание произошло – за что ее мусор вывозят. Для нее это не мусор – это золото", – сказала Надежда Архипова, соседка.

Но женщина продолжает стягивать хлам в квартиру. А соседи снова пишут жалобы. Уговорить людей не собирать в доме мусор невозможно. Такое состояние психики медики называют "синдромом плюшкина".

"Эти люди являются психически больными. Но они не проявляют желания лечиться в психиатрическом стационаре", – отметил Сергей Сиверин, психиатр.

Уговорить лечиться таких людей могут только родственники, а соседи – предложить практическое применение их страсти.

"Лучше всего компульсивные какие-то действия перенести в какую-то действительно полезную деятельность. Возможно, сдавать как утиль и так далее. И это будет вам лучший работник по сбору какого-то утилизированного сырья. Это будет передовик так сказать производства", – уточнила Алевтина Шевченко, психолог.

Людмилу уговорили пройти курс лечения. Пока женщина будет в психдиспансере – жильцы надеются, коммунальщики вывезут весь хлам из квартиры.

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