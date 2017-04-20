В Днепре зверски убили продавщицу

Мужчина разбил женщине голову кирпичом, а потом облил ее тело бензином и поджег

В Днепре мужчина жестоко убил продавщицу, а потом поджег ее тело, скрывая следы преступления.

Дым в торговом киоске по улице Николай Руденко увидела местная жительница и вызвала полицию. Патрульные потушили пожар и нашли труп потерпевшей.

Голова женщины была почти раздроблена, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. Правоохранители выяснили, что к убийству причастен 33-летний мужчина. Подозреваемого задержали. Он из Днепропетровской области, ранее уже был судимый за кражу.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, почему убил продавщицу. Оказалось, он ранее знал покойную. А в тот день мужчина пришел к ней в киоск погреться и принес с собой бутылку коньяка. Они выпили, после чего женщина предложила ему остаться переночевать. Мужчина согласился, однако через некоторое время они начали ссориться.

"Злоумышленник очень разозлился, взял кирпич, который находился у двери киоска, и бросил его женщине в лицо. От удара потерпевшая упала, а нападающий еще раз ударил ее кирпичом по голове, после чего забрал телефон своей жертвы и деньги из кассы в сумме 150 грн. Затем с целью скрыть преступление, взял с витрины киоска емкость с бензином для зажигалок, вылил ее на бессознательную женщину и поджег. Далее он вышел из киоска и поехал к своему отцу. Телефон сдал в ломбард", – рассказал майор полиции Иван Сокол.

Злоумышленник показал правоохранителям, где именно он спрятал кирпич, которым убил женщину. По данному факту начало уголовное производство. Подозреваемый задержан. Он находится под стражей.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.