В Днепропетровской области на трех автодорогах госзначения восстановлено движение

Сегодня, 21:15

Специалисты советуют жителям Днепропетровской области воздержаться от поездок по трассе Знаменка – Луганск – Изварино

В Днепропетровской области на трех автодорогах госзначения восстановлено движение, фото 112 Украина
В Днепропетровской области на трех автодорогах госзначения восстановлено движение, фото 112 Украина

В Днепропетровской области восстановлено движение на трех автодорогах государственного значения, ранее перекрытых из-за непогоды, на одной трассе еще сохраняются ограничения, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации.

По информации департамента, автомобильное движение восстановлено на трассах Харьков – Красноград – Перещепино, Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, Борисполь – Днепр – Запорожье. До сих пор ограничено движение по дороге ЗнаменкаЛуганск – Изварино.

"Утром из-за снегопадов и заносов Служба автомобильных дорог перекрыла на Днепропетровщине 4 автодороги государственного значения. Последствия непогоды ликвидировали 43 единицы техники. 4 из них до сих пор расчищают дорогу Знаменка – Луганск – Изварино", – рассказали журналистам в департаменте.

Специалисты советуют жителям Днепропетровской области воздержаться от поездок по трассе Знаменка – Луганск – Изварино, чтобы избежать несчастных случаев на дороге и не мешать работе снегоуборочной техники.

В тоже время ГУ ГСЧС в Днепропетровской области предупреждает водителей о том, что в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0-5, температура воздуха днем 1-6 тепла.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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