В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 20:28

Спасатели просят водителей по возможности воздержаться от поездок

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение, фото dnpr.com.ua
В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение, фото dnpr.com.ua

В Днепропетровской области в пятницу, 21 апреля, ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег, дождь и гололедица, по области объявлено штормовое предупреждение.

"Завтра жителей области снова ждет ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, на дорогах – гололед. Ветер будет достигать 15-20 м/с", – сообщили журналистам в управлении гражданской защиты Днепропетровской облгосадминистрации.

Спасатели просят водителей по возможности воздержаться от поездок. Жителей области призывают быть внимательными, особенно возле линий электропередач, столбов и других объектов, которые могут обрушиться.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации – звонить в Службу спасения на номер "101".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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