В Днепропетровской области осудили неудавшихся террористов

Сегодня, 17:18

Мужчины планировали подорвать железнодорожные пути

Один из осужденных &quot;служил&quot; под руководством Мозгового. Фото: СБУ
Один из осужденных "служил" под руководством Мозгового. Фото: СБУ

В Днепропетровской области к шести годам тюрьмы приговорили двух мужчин, которые по заданию кураторов так называемой "ЛНР" планировали теракты на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, один из диверсантов состоял в незаконном вооруженном формировании "Луганского народного ополчения", предводителем которого был Алексей Мозговой.

"От него боевик получил задание приехать на родную Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации. Оперативники спецслужбы "взяли" двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днепре железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой", – отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, боевики понесли большие потери на Донбассе.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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