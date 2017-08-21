В Днепропетровской области осудили неудавшихся террористов

В Днепропетровской области к шести годам тюрьмы приговорили двух мужчин, которые по заданию кураторов так называемой "ЛНР" планировали теракты на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, один из диверсантов состоял в незаконном вооруженном формировании "Луганского народного ополчения", предводителем которого был Алексей Мозговой.

"От него боевик получил задание приехать на родную Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации. Оперативники спецслужбы "взяли" двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днепре железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой", – отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, боевики понесли большие потери на Донбассе.