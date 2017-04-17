В Днепропетровской области полицейский начальник устроил ДТП

В Днепропетровской области полицейский автомобиль устроил ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Днепра.

По информации ведомства, авария произошла вчера вечером.

"На участке дороги от трассы Т-04-12 в сторону поселка Радсело произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Шкода Октавиа. В результате указанный автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего лица, находившиеся в автомобиле получили телесные повреждения.

В автомобиле находились временно исполняющий обязанности замначальника Управления патрульной полиции в городе Днепре Максим Логвиненко и гражданское лицо 1995 года рождения", – пояснили в полиции.

Пострадавших в ДТП с травмами разной степени тяжести доставили в реанимационное отделение. Проводится служебное расследование.