В Днепропетровской области полицейский начальник устроил ДТП
По факту случившегося проводится служебное расследование
Полиция проводит служебное расследование. Фото: sobitie.com.ua
Полиция проводит служебное расследование. Фото: sobitie.com.ua
Полиция проводит служебное расследование. Фото: sobitie.com.ua
В Днепропетровской области полицейский автомобиль устроил ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Днепра.
По информации ведомства, авария произошла вчера вечером.
"На участке дороги от трассы Т-04-12 в сторону поселка Радсело произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Шкода Октавиа. В результате указанный автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего лица, находившиеся в автомобиле получили телесные повреждения.
В автомобиле находились временно исполняющий обязанности замначальника Управления патрульной полиции в городе Днепре Максим Логвиненко и гражданское лицо 1995 года рождения", – пояснили в полиции.
Пострадавших в ДТП с травмами разной степени тяжести доставили в реанимационное отделение. Проводится служебное расследование.
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