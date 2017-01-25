В Каменском в Днепр вылилось около 300 тонн мазута – СМИ (фото)

Произошло это в результате затопления баржи с краном в местном речпорту

В городе Каменском (ранее – Днепродзержинск) назревает экологическая катастрофа, несколько часов назад в реку Днепр вылилось около 300 тонн мазута, пишет местное издание "Событие".

Произошло это в результате затопления баржи с краном в местном речпорту. Сообщается, что пятно растянулось по водной глади по течению реки. Информацию изданию подтвердил директор ОАО "Днепродзержинский речной порт" Сергей Бурхан.

Об аварийном состоянии конструкции было известно давно, однако необходимых действий предпринято не было, говорится в сообщении.

Водотечь понтона крановой установки была обнаружена в августе 2016 года. Сам кран выведен из эксплуатации в 2006 году, а его плановые ремонты отсутствовали с 2003 года.

Комментариев от местной власти в настоящее время нет.

Напомним, Донецкой области грозит экологическая катастрофа, если во время обстрела снаряд попадет в фенольный завод в районе пос. Новгородское, который находится на линии разграничения.