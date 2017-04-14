В Кривом Роге двое сестер задохнулись угарным газом

Газ заполнил всю квартиру; мертвых детей нашла мама, когда вернулась домой с ночной смены

В Кривом Роге двое сестер умерли от травления угарным газом. Тела детей нашла мать, вернувшись с ночной смены. Об этом УНН-Центр сообщила инспектор отдела мониторинга Криворожского городского отдела полиции Оксана Бронецкая.

"Около 10 утра поступил звонок. Мать не смогла открыть дверь в квартиру, залезла домой через балкон с помощью лестницы. Там она нашла мертвыми своих детей – девочек 3 и 15 лет. Как выяснилось, они отравились газом, который заполнил всю квартиру. Ночью по неизвестным причинам произошла его утечка. Семья проживает в Терновском районе на улице Цандера ", – рассказала Оксана Бронецкая.

По ее словам, сейчас следователи устанавливают некоторые обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, в центре Львова молодая семья с двухлетней девочкой едва не задохнулись угарным газом. Пострадавших госпитализировали в реанимационные отделение местной больницы.