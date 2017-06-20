В Кривом Роге из окна выпали двое малышей

Сегодня, 17:51

Мальчик получил перелом мизинца, а девочку, в мерах предосторожности, отправили в реанимацию

Фото: nnm.me
Фото: nnm.me

В Кривом Роге из окна общежития выпали девочка 1,5 года и мальчик 2,5 лет.

Мать привезла детей в гости к бабушке, живущей в общежитии на 2-м этаже. Оставив малышей на попечительство бабушки и младшего брата 15 лет, мать пошла в магазин за памперсами дочке, пишет 1kr.ua.

15-летний мальчик подошел к окну, поскольку его позвали друзья. Спустя несколько минут кто-то позвонил в дверь и подросток, прикрыв окно, пошел открывать дверь.

Как сообщают в пресс-службе Криворожского отдела полиции, окно не закрылось из-за поломки и из него выпали дети. Мальчик 2,5 лет получил перелом мизинца, а девочку в мерах предосторожности отправили в реанимацию.

На данный момент здоровью и жизни детей ничто не угрожает.

По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, это уже шестой подобный случай в регионе, один из которых закончился смертью мальчика. 
ребенок, мать, выпал, окна, кривой рог, из окна

Вы сейчас просматриваете новость "В Кривом Роге из окна выпали двое малышей ". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Водовороты часто становятся причиной гибели людей. Фото: cont.ws

В Тернопольской области учитель и школьник погибли в водовороте

Сегодня, 16:44

Трагедия произошла на реке Днестр, тела погибших пока не нашли

Происшествия и криминал

Фото: hvylya.net

Насильник ребенка из Житомира говорит, что он психически болен – полиция

Сегодня, 13:27

На момент преступления мать пострадавшего пятилетнего мальчика находилась в общежитии в состоянии алкогольного опьянения

Происшествия

Мать оставила дочку на произвол судьбы. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Молодая женщина оставила новорожденную дочь на полу вагона в электричке Казатин - Киев

Сегодня, 13:11

Женщина, не обращаясь к врачам, родила ребенка в одном из сел  

Одесса

Пенсионерка выпала из окна. Фото: nnm.me

В Одессе пенсионерка чудом уцелела при падении с третьего этажа

Сегодня, 02:42

После приезда спасателей женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии

Харьков

Раненого ребенка госпитализировали. Фото: atmbud.ru

В Харьковской области четырехлетний мальчик травмировался болгаркой

Вчера, 15:38

Ребенка госпитализировали в областную больницу

Происшествия и криминал

Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Фото: pixabay.com

Заманил игрушкой: в Житомире подросток изнасиловал пятилетнего мальчика

Вчера, 15:15

В преступлении подозревают студента житомирского профессионально-технического училища

Происшествия и криминал

Фото: sev.life

В Житомирской области погиб семилетний мальчик

Вчера, 13:10

Ребенок отдыхал вместе с братом на берегу реки Уборть и во время купания неожиданно начал тонуть

Происшествия и криминал

Фото: pixabay.com

Семью с ребенком унесло на матрасе в открытое море

Вчера, 11:20

Спасатели доставили людей на берег на моторной лодке

Здоровье

Летом - за иммунитетом

Как укрепить иммунитет ребенка летом

Вчера, 05:44

Педиатры советуют раздевать как "капусту", мыть нос и гулять под дождем

Здоровье

Формула детского сна довольно сложна

Как выработать идеальный режим сна для ребенка

Вчера, 05:31

Учим ребенка засыпать самостоятельно: этапы активности и ритуалы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования