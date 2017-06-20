В Кривом Роге из окна выпали двое малышей

Мальчик получил перелом мизинца, а девочку, в мерах предосторожности, отправили в реанимацию

В Кривом Роге из окна общежития выпали девочка 1,5 года и мальчик 2,5 лет.

Мать привезла детей в гости к бабушке, живущей в общежитии на 2-м этаже. Оставив малышей на попечительство бабушки и младшего брата 15 лет, мать пошла в магазин за памперсами дочке, пишет 1kr.ua.

15-летний мальчик подошел к окну, поскольку его позвали друзья. Спустя несколько минут кто-то позвонил в дверь и подросток, прикрыв окно, пошел открывать дверь.

Как сообщают в пресс-службе Криворожского отдела полиции, окно не закрылось из-за поломки и из него выпали дети. Мальчик 2,5 лет получил перелом мизинца, а девочку в мерах предосторожности отправили в реанимацию.

На данный момент здоровью и жизни детей ничто не угрожает.

По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, это уже шестой подобный случай в регионе, один из которых закончился смертью мальчика.