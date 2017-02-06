В Кривом Роге "накрыли" нарколабораторию (видео)

В Кривом Роге Служба безопасности Украины совместно с полицией "прикрыли" лабораторию по производству метамфетамина на дому.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранительные органы также выяснили, что безработный мужчина обустроил незаконное производство у себя дома.

Во время обыска правоохранители обнаружили разнообразное лабораторное оборудование и химикаты, используемые для изготовления психотропных веществ. А ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен.

Также во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью более 200 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что стражи закона пресекли работу подпольной нарколаборатории, которую организовал в собственной квартире 35-летний житель села Беляевка.