В Кривом Роге "накрыли" нарколабораторию (видео)
Ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен
В Кривом Роге Служба безопасности Украины совместно с полицией "прикрыли" лабораторию по производству метамфетамина на дому.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранительные органы также выяснили, что безработный мужчина обустроил незаконное производство у себя дома.
Во время обыска правоохранители обнаружили разнообразное лабораторное оборудование и химикаты, используемые для изготовления психотропных веществ. А ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен.
Также во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью более 200 тысяч гривен.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что стражи закона пресекли работу подпольной нарколаборатории, которую организовал в собственной квартире 35-летний житель села Беляевка.
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