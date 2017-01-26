В Кривом Роге осудили военного за изнасилование

В Кривом Роге осудили военного, который изнасиловал девушку.

Парень проведет за решеткой пять лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Свою вину мужчина признал полностью, однако приговор Терновского районного суда Кривого Рога, согласно которому он отсидит в уголовно-исполнительном учреждении 4 года, – оспаривал. В свою очередь, прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой о назначении злоумышленнику наказания в виде 5 лет за решеткой", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что Апелляционный суд Днепропетровской области увеличил срок наказания и приговорил 21-летнего парня к пяти годам заключения.

Напомним, в марте 2016 года житель Кривого Рога (на момент совершения преступления проходил военную службу по контракту) в ночное время суток совершил разбойное нападение на незнакомую 25-летнюю девушку. Угрожая пистолетом, злоумышленник затащил потерпевшую в кустарники неподалеку детского сада, изнасиловал ее, а потом украл у нее 100 гривен, планшет стоимостью почти 2 тысячи гривен и скрылся с места преступления.