В Кривом Роге полиция поймала убийцу в маршрутке

В Кривом Роге патрульные задержали подозреваемого в убийстве девушки пассажира маршрутки.

По данным правоохранителей, к ним поступил вызов о том, что в одном из домов на улице Всебратской ранена девушка.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 23-летней потерпевшей.

Хозяйка дома рассказала, что пригласила в гости подругу детства с ребенком и 39-летним мужчиной, с которым та встречалась. Когда они остались одни, между ними возник конфликт. Мужчина ударил свою жертву ножом, выбросил его в раковину на кухне и скрылся.

При этом во время беседы со следователями ей позвонил сам подозреваемый.

Удалось выяснить, что он едет в маршрутке №295. Через 15 минут мужчину задержали на объездной дороге, когда он еще находился в транспорте.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге арендатор во время ссоры по поводу выселения взял молоток и несколько раз ударил хозяйку дома по голове.