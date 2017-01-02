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В Кривом Роге полиция поймала убийцу в маршрутке http://www.segodnya.ua/img/article/7852/6_main.1483363859.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/6_tn.1483363859.jpg Днепр Трагедия произошла в доме, куда пару пригласила подруга 

В Кривом Роге полиция поймала убийцу в маршрутке

Сегодня, 15:28

Трагедия произошла в доме, куда пару пригласила подруга 

Убийца задержан. Фото: pixabay.com
Убийца задержан. Фото: pixabay.com

В Кривом Роге патрульные задержали подозреваемого в убийстве девушки пассажира маршрутки.

По данным правоохранителей, к ним поступил вызов о том, что в одном из домов на улице Всебратской ранена девушка.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 23-летней потерпевшей.

Хозяйка дома рассказала, что пригласила в гости подругу детства с ребенком и 39-летним мужчиной, с которым та встречалась. Когда они остались одни, между ними возник конфликт. Мужчина ударил свою жертву ножом, выбросил его в раковину на кухне и скрылся.

При этом во время беседы со следователями ей позвонил сам подозреваемый.

Удалось выяснить, что он едет в маршрутке №295. Через 15 минут мужчину задержали на объездной дороге, когда он еще находился в транспорте.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге  арендатор во время ссоры по поводу выселения взял молоток и несколько раз ударил хозяйку дома по голове.
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Источник:

"Сегодня"

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