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В Кривом Роге психически больной поджег здание суда (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/13_main.1484044052.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/13_tn.1484044052.jpg Днепр Как рассказал мужчина, таким образом он хотел "поздравить" с Новым годом жителей района и работников суда, ведь 2017 – год огненного петуха

В Кривом Роге психически больной поджег здание суда (фото)

Сегодня, 19:09

Как рассказал мужчина, таким образом он хотел "поздравить" с Новым годом жителей района и работников суда, ведь 2017 – год огненного петуха

Мужчина бросил в здание суда бутылку с горючей смесью и скрылся. Фото: zhartun.me
Мужчина бросил в здание суда бутылку с горючей смесью и скрылся. Фото: zhartun.me

В Кривом Роге психически больной мужчина поджег архивное помещение районного суда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На месте происшествия правоохранителей обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров, обмотанную тканью белого цвета и скотчем. В бутылке находилась жидкость желто-коричневого цвета. Как рассказали полицейским сотрудники суда, в связи с новогодними праздниками районный суд не работал.

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Фото: полиция

"Вскоре, во время проведения следственных (розыскных) мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, местного 45-летнего жителя, который, как оказалось, находится на учете в психоневрологическом диспансере. Как пояснил сам злоумышленник, в новогоднюю ночь он подъехал на велосипеде к зданию районного суда, заранее приготовив орудия поджога – бутылку с горючим веществом, которую поджег и бросил в окно, после чего сразу скрылся с места происшествия", – отмечают правоохранители.

По данному факту следственным отделом внесены сведения в Едрей по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Фото: полиция

Следственные действия по данному делу продолжаются. Задержанный мужчина признан невменяемым. Он направлен на принудительное лечение в Психоневрологический диспансер (ПНД).

Напомним, в начале января в Сумах больной шизофренией мужчина взорвал квартиру в многоэтажке, в результате чего один человек погиб, а еще десять получили травмы. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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