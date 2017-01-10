В Кривом Роге психически больной поджег здание суда (фото)

Как рассказал мужчина, таким образом он хотел "поздравить" с Новым годом жителей района и работников суда, ведь 2017 – год огненного петуха

В Кривом Роге психически больной мужчина поджег архивное помещение районного суда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На месте происшествия правоохранителей обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров, обмотанную тканью белого цвета и скотчем. В бутылке находилась жидкость желто-коричневого цвета. Как рассказали полицейским сотрудники суда, в связи с новогодними праздниками районный суд не работал.

Фото: полиция

"Вскоре, во время проведения следственных (розыскных) мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, местного 45-летнего жителя, который, как оказалось, находится на учете в психоневрологическом диспансере. Как пояснил сам злоумышленник, в новогоднюю ночь он подъехал на велосипеде к зданию районного суда, заранее приготовив орудия поджога – бутылку с горючим веществом, которую поджег и бросил в окно, после чего сразу скрылся с места происшествия", – отмечают правоохранители.

По данному факту следственным отделом внесены сведения в Едрей по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фото: полиция

Следственные действия по данному делу продолжаются. Задержанный мужчина признан невменяемым. Он направлен на принудительное лечение в Психоневрологический диспансер (ПНД).

Напомним, в начале января в Сумах больной шизофренией мужчина взорвал квартиру в многоэтажке, в результате чего один человек погиб, а еще десять получили травмы.