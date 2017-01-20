В Кривом Роге врачей обвиняют в смерти годовалого ребенка (видео)

Окончательные выводы смерти мальчика чиновники обещают огласить не раньше, чем через месяц

Криворожских врачей обвиняют в смерти годовалого ребенка. Мальчик облился кипятком. Но ожоги были незначительными. Жизни малыша ничто не угрожало, говорили врачи. А потом шокировали родителей – сообщив, что у малыша остановилось сердце.

Илья оказался в реанимации после того, как случайно опрокинул на себя чашку с кипятком. Родителей медики успокаивали, мол, обожжено меньше 15% тела и состояние мальчика стабильное.

Но через несколько часов родителям сообщили о смерти ребенка. Мол, спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей.

"Значит, ребенок в 4 утра чувствует себя хорошо, а в 6 или во сколько там – все", – говорит Виктория Ляшенко, мама ребенка.

"Со слов доктора моего дежурного, его состояние резко ухудшилось. Появились признаки острой сердечной недостаточности. Дыхательных расстройств", – отметил Сергей Комков, заведующий детской реанимации больницы Кривого Рога.

Родные Ильи уверяют, проблем со здоровьем у мальчика никогда не было. Предполагают, что медикаменты, которые применяют при ожогах, вызвали у ребенка аллергический шок.

"Когда мы подошли к реанимации, спросили — вы вводили какие-то лекарства? Вы делали пробу? Нам было сказано – в реанимации никто пробы не делает. Мы вводим лекарства внутривенно", – рассказывает родственница.

"Я не верю, что мой сын погиб из-за обычного ожога. Я в это не верю и никогда не поверю", – добавила Виктория.

Что стало причиной внезапной смерти Ильи, теперь выясняют следователи прокуратуры и специалисты областного департамента здравоохранения.

"Будет клинико-экспертная оценка оказания медицинской помощи по экспертизе медицинской документации. Будут объяснительные врачей, кто находился, кто оказывал медицинскую помощь", – уточнила Елена Шмалько, заместитель начальника департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Окончательные выводы смерти годовалого мальчика чиновники обещают огласить не раньше, чем через месяц.

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