В Кривом Роге задержали вооруженную банду кредитных мошенников
Злоумышленники зарегистрировали на территории города 4 общества с ограниченной ответственностью
В Кривом Роге правоохранители задержали четырех членов преступной группы, которые подозреваются в совершении 30 преступлений.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, члены группы зарегистрировали на территории города 4 общества с ограниченной ответственностью, специализировавшиеся на кредитовании граждан.
Впоследствии они разными путями завладевали полученными гражданами денежными средствами или бытовой техникой, которая также приобреталась в кредит. Сумма присвоенных денег и имущества уточняется.
Во время санкционированных обысков офисных помещений ООО у фигурантов дела были изъяты 2 гранаты РГД-5 и граната Ф-1, три пистолета травматического действия, газовый пистолет, переделанный в оружие травматического действия, бухгалтерская документация и черновые записи.
По данному факту открыто дело по статье ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.190 (мошенничество).
Ранее сообщалось, что в Украине мошенники стали "рисовать" новые 500 грн.
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