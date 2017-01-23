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В Кривой Рог отправили посылку с оружием (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/26_main.1484581264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/26_tn.1484581264.jpg Днепр Правоохранители обнаружили пистолет "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним

В Кривой Рог отправили посылку с оружием (фото,видео)

Сегодня, 19:12

Правоохранители обнаружили пистолет "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним

Жителя города Кривой Рог задержали во время получения посылки с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники Управления СБУ в Кировоградской области установили, что опасное отправление поступило в Кривой Рог из поселка Устимовка на Кировоградщине. Правоохранители изъяли из посылки пистолета "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним", – рассказали в спецслужбе.

Видео: СБУ

Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Личность отправителя посылки устанавливают.

Напомним, в мае прошлого года киевские спасатели предотвратили чрезвычайную ситуацию: в почтовом отделении по улице Георгия Кирпы изъяли газовый баллон, который находился в посылке.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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