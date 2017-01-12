ФОТОФАКТ. В мега-музее Днепра – вещи бойцов Донбасса и видеокадры на стенах

Внутреннюю часть днепровского "Музея АТО" откроют для посетителей уже 18 января. Экспозиция займет три зала в помещении Исторического музея. В двух выставят на обозрение личные вещи бойцов и другие военные артефакты, а в третьем расположится специальный мультимедийный зал, где одновременно на четырех стенах будут транслировать документальные кадры, посвященные событиям на Донбассе.

Как отмечают создатели экспозиции, здесь практически все готово к приему посетителей. "Остается добавить последние штрихи, и в следующую среду мы ждем всех жителей и гостей Днепра на открытии", — рассказала руководитель областного Центра помощи ветеранам АТО Наталья Шулика.