Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Днепропетровска
ФОТОФАКТ. В мега-музее Днепра – вещи бойцов Донбасса и видеокадры на стенах http://www.segodnya.ua/img/article/7878/10_main.1484252775.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/10_tn.1484252775.jpg Днепр Экспозиция займет три зала в помещении Исторического музея

ФОТОФАКТ. В мега-музее Днепра – вещи бойцов Донбасса и видеокадры на стенах

Сегодня, 22:26

Экспозиция займет три зала в помещении Исторического музея

Внутреннюю часть днепровского "Музея АТО" откроют для посетителей уже 18 января. Экспозиция займет три зала в помещении Исторического музея. В двух выставят на обозрение личные вещи бойцов и другие военные артефакты, а в третьем расположится специальный мультимедийный зал, где одновременно на четырех стенах будут транслировать документальные кадры, посвященные событиям на Донбассе.

Как отмечают создатели экспозиции, здесь практически все готово к приему посетителей. "Остается добавить последние штрихи, и в следующую среду мы ждем всех жителей и гостей Днепра на открытии", — рассказала руководитель областного Центра помощи ветеранам АТО Наталья Шулика.
музей, военные, артефакты, экспозиция

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В мега-музее Днепра – вещи бойцов Донбасса и видеокадры на стенах". Другие Новости Днепропетровска смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге – Минобороны

Вчера, 15:19

В ведомстве подчеркивают, что ВСУ заняли важные позиции в рамках территории Украины, не нарушая Минские соглашения

Харьков

В Харькове помогут бойцам с Донбасса. Фото: AFP

В Харькове запустили Центр помощи бойцам с Донбасса

10 Января, 19:17

Военным будут предоставлять всевозможную помощь и решать их проблемные вопросы

Мир

Эстонские военные. Фото: ntv.ru

В Эстонии пройдут крупные военные учения "Весенний шторм"

8 Января, 17:50

Учения в течение трех недель будут проведены в северо-восточной Эстонии, в них примут участие более 6000 военнослужащих

Днепр

Музей АТО. Фото: Цензор.НЕТ

Мега-музей в Днепре: кинозал, вещи бойцов и фото погибших героев с Донбасса

6 Января, 17:01

Изюминкой экспозиции, по словам ее создателей, должен стать третий, мультимедийный зал

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.