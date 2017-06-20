В Желтых Водах утонул боец с Донбасса
По словам отдыхающих, мужчина пошел купаться после распития алкогольных напитков
В Желтых Водах, на водоеме вблизи детского парка, утонул мужчина 1981 года.
По словам отдыхающих, мужчина пошел купаться после распития алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
"Переплывая водоем, гражданин Л. нырнул в воду на расстоянии около 10 метров от берега и больше не вынырнул", – говорится в сообщении.
Спасатели вытащили мужчину на берег и начали оказывать ему домедицинскую помощь, но, к сожалению, было уже поздно.
Известно, что погибший был участником боевых действий на Донбассе. Он инвалид 3 группы.
Напомним, ранее в Житомирской области в реке Уборть утонул семилетний мальчик.
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